Січневий показник інфляції є нетиповим - експерт

Показник інфляції в січні 2013 року проти грудня 2012 року на рівні 0,2% і дефляція на рівні 0,2% проти січня 2012 року є нетиповими для першого місяця року, йдеться в коментарі керівника аналітичного департаменту Concorde Capital Олександра Паращія, переданому агентству УНІАН.

Він наголосив, що низька інфляція загалом нетипова для січня. Так, схожий результат (-0,1% р/р) спостерігався тільки десять років тому в січні 2003 року після дефляційного 2002 року. Але, як зазначає О.Паращій, тоді спадаючий тренд був перерваний уже в лютому на тлі подорожчання продуктів харчування та послуг.

На його думку, повторення подібного сценарію цілком можливе протягом поточного року з урахуванням очікуваного підвищення тарифів і потенційного ослаблення гривні. Він вважає, що ціни на продукти теж можуть вирости, «якщо уряд послабить ручний контроль».

«Загалом ми очікуємо 5,3% зростання індексу споживчих цін у 2013 році», - повідомив О.Паращій.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року становить 0,2%, проти січня 2012 зафіксована дефляція в розмірі 0,2%.

Україна завершила 2012 з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5%, у 2014 році - 5,9%.

Держбюджет на 2013 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) - 4,8%, дефіцит - 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП - 3,4%.