«Райффайзен Банк Аваль»: частка іноземних банків може знизитися до рівня 2003 року

Частка іноземних банків може знизитися до 10% через рік-два, повернувшись на рівень 2003 року, повідомив глава правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Лавренчук в інтерв'ю агентству УНІАН.

За словами банкіра, на кінець 2012 року частка іноземних банків (без російських) в активах банківської системи становила близько 20%, але через рік-два вона цілком зможе знизитися до 10%, таким чином, повернувшись на рівень 2003 року. Ціни угод, що відбулися, невисокі через велику пропозицію та низький купівельний попит на банки.

«Стратегії тих банків, які планували досягти прибутковості за рахунок швидкого зростання масштабів діяльності, більше не актуальні. На тлі скромних прогнозів щодо зростання ринку, вони змушені або залучати значний обсяг інвестицій у розвиток, або згортатися і зафіксувати збитки. У цей час тільки обмежена кількість банків здатна інвестувати в розвиток, тому другий сценарій більш популярний», - сказав В.Лавренчук.

«Що стосується значної частини українських банків (крім лідерів), то на відміну від консервативних іноземних, вони володіють більшим ступенем «романтизму» і намагаються вижити в умовах, що склалися без інвестування в розвиток. Можна припустити, що такі банки також будуть залучені до цього процесу, просто трохи пізніше», - додав він.

На запитання кореспондента УНІАН щодо планів покупки або поглинання інших банків, банкір повідомив, що це питання належить до компетенції материнської структури «Райффайзен Банк Інтернаціональ», але, на його думку, структура банку є оптимальною для забезпечення ефективної роботи, і найближчим часом її розширення не планується.

Довідка УНІАН. АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. З 2005 року банк належить до міжнародної фінансової групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).

На 1 січня 2013 активи банку становили 47,69 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 26,07 млрд грн, зобов'язання - 41,35 млрд грн, кошти клієнтів - 27,80 млрд грн, власний капітал - 6,35 млрд грн, статутний капітал - 3,0 млрд грн. За 2012 банк отримав прибуток у розмірі 33,85 млн грн.

Володимир Лавренчук, голова правління «Райффайзен Банку Аваль» з 2005 року, у минулому році обраний віце-президентом Європейської Бізнес Асоціації, входить до складу ради директорів Форуму лідируючих міжнародних фінансових установ та довірчої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті УНІАН-Економіка: «Голова правління "Райффайзен Банку Аваль": Частка іноземних банків в Україні продовжить знижуватися».