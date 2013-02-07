В Азарова наступного тижня затверджуватимуть план щодо євроінтеграції

Уряд наступного тижня розгляне план заходів на 2013 рік щодо євроінтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні під час зустрічі з Єврокомісаром з політики розширення та сусідства Штефаном Фюле.

“Уряд уже підготував план першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік. Ми врахуємо результати сьогоднішньої зустрічі. Вже наступного тижня цей документ ухвалить уряд”, - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що уряд реалізує всі поставленні завдання щодо забезпечення повномасштабної євроінтеграції України.

Нагадаємо, Україна і ЄС завершили переговори щодо Угоди про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, зокрема - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

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