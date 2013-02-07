Сума штрафів за порушення конкурентного законодавства у 2012 році зросла майже вдвічі

Обсяг штрафів, накладених Антимонопольним комітетом України (АМКУ) на суб'єктів господарської діяльності за порушення конкурентного законодавства та сплачених до бюджету, виріс у 2012 році в 1,8 раза - до 40,5 млн грн проти 22 млн грн в 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив в.о. голови Комітету Рафаель Кузьмін.

Водночас загальний обсяг накладених штрафів, за словами Р.Кузьміна, становив 814 млн грн. Однак більшість штрафних санкцій зараз оскаржується в суді.

«У 2012 році ми зафіксували численні порушення конкуренційного законодавства. Економічний ефект від роботи АМКУ становив 1 млрд грн», - зазначив Р.Кузьмін.

Він нагадав, що у 2012 році серйозна увага з боку Комітету приділялася ринкам ЖКГ, нафти і нафтопродуктів, реалізації лікарських засобів, електропостачання, зв'язку, будівництва та продовольства.

«За результатами дослідження ринків бензинів, наприклад, в 2012 році ми порушили 75 справ, наклали 572 тис. грн штрафів, з яких вже сплачено до бюджету близько 200 тис. грн. Ми постійно моніторимо цінову ситуацію на ринку. Причому під пильною увагою і великі оператори ринку, і регіональні учасники ринку», - повідомив в.о. голови Комітету.

Він також навів приклад аналогічної роботи на ринку хліба та хлібобулочних виробів. «На ринку хліба порушили 11 справ, обсяг штрафів становив 75 ​​тис. грн. 263 суб'єкти господарювання отримали рекомендації АМКУ про припинення порушень конкурентного законодавства», - сказав Р.Кузьмін.

Водночас він підкреслив, що в 2013 році пріоритети роботи Комітету збережуться. Фахівці відомства і далі концентруватимуть особливу увагу на ринках реалізації лікарських препаратів, на ринках підключень до комунальних мереж та об'єктів інфраструктури, на ринках збору, вивозу і переробки побутових відходів, на ринку ритуальних послуг і в сфері подальшої дерегуляції економіки.

«Багато ринків, такі, наприклад, як ринок ритуальних послуг, дуже корумповані і монополізовані. Причому поширені зловживання монопольним становищем. Ми маємо намір боротися жорстко. І не тільки великими штрафами, а й залученням правоохоронних органів», - підкреслив Р.Кузьмін

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році АМКУ розглянув 6,5 тис. заяв і клопотань про порушення конкурентного законодавства. За результатами виданих рекомендацій вдалося запобігти більше 5,8 тис. випадків порушень. Крім того, Комітет провів велику роботу з удосконалення нормативно-правової бази щодо захисту конкуренції в Україні. Зокрема, прийнято закон про розмежування повноважень органів влади у сфері природних монополій та у галузі зв'язку, затверджено Порядок надання до Комітету заяв про звільнення від відповідальності за участь у картелі, затверджено Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання щодо спільних науково-дослідних і дослідницько- конструкторських робіт. Співробітники Комітету також розробили низку законопроектів про захист конкуренції та концепцію Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014-2024 роки.