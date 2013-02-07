Падіння долара продовжилося на міжбанку в четвер

У четвер, 7 лютого, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1320/8,1380, на 12:00 ціни знизилися до 8,1305/8,1350. До закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму – 8,1260/8,1310 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2708/0,2712, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2706/0,2710. До закриття ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 30,0190 (+0,0400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3505/1,3575. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0210/11,0325, на 12:00 ціни пішли вгору – 11,0245/11,0345. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH скорегувалися – 11,0235/11,0340.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 6 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1410/8,1460, на 12:00 ціни знизилися – 8,1390/8,1425. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1330/8,1380 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0125/11,0210, на 12:00 ціни підвищилися – 11,0165/11,0255. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,9855/10,9965.