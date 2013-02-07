Прострочена кредитна заборгованість українських банків у 2012 році зменшилася на 7 млрд грн

Прострочена кредитна заборгованість українських банків за підсумками минулого року скоротилася майже на 7 млрд грн і на кінець 2012 року становила 8,9% загального обсягу кредитів, йдеться в коментарі заступника голови Національного банку України (НБУ) Олексія Ткаченка, розміщеному на сайті НБУ.

«Прострочена кредитна заборгованість за 2012 зменшилася майже на 7 млрд грн, а її частка в загальному обсязі наданих кредитів – із 9,6% до 8,9%», – сказав О.Ткаченко.

На його думку, ці цифри свідчать про покращення якості кредитних операцій банків.

Також О.Ткаченко повідомив, що українські банки поступово збільшують обсяги кредитування реального сектора економіки. Так, обсяг кредитів в економіку збільшився за минулий рік майже на 29 млрд грн, або на 5%, – до 610 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, активи банків у 2012 році збільшилися на 6,4% – до 1,127 трлн грн. Загальні активи банків у 2012 році зросли на 4,5% – до 1,268 трлн грн., при цьому в структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,7%.

Зобов'язання банків минулого року зросли на 6,7% – до 957,4 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 364,7 млрд грн, або 38,1%, кошти суб'єктів господарювання – 202,6 млрд грн, або 21,2%.

Капітал банків у 2012 році зріс на 5,5% – до 169,8 млрд грн, сплачений зареєстрований статутний капітал на 2% – до 175,4 млрд грн.

Українські банки за підсумками минулого року отримали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році .

Станом на 1 січня 2013 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

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