Україна у січні збільшила виручку від експорту перлів, дорогоцінних металів, каменів, монет на 29,1%

Україна у січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року збільшила виручку від експорту перлів, дорогоцінного каміння, металів, біжутерії і монет на 29,1% до 13,103 млн дол., повідомила Державна митна служба України.

Як сказано в повідомленні, за вказаний період імпорт перлів, дорогоцінного каміння, металів, біжутерії і монет виріс на 2,6% до 48,049 млн дол.

Водночас у січні 2013 року до України імпортовано золота на 43,022 млн дол., ювелірних виробів - 2,055 млн дол., алмазів на 1,057 млн дол. і платини на 72 тис. дол

Найбільшими імпортерами золота до України стали Швейцарія - 37,262 млн дол. і Голандія - 5,760 млн дол., ювелірних виробів - Німеччина (884 тис дол.), Франція (315 тис. дол.), Італія (171 тис. дол.), алмазів - Росія (948 тис. дол.) і Бельгія (109 тис. дол.), а платини - Чехія (35 тис. дол.), Німеччина (34 тис. дол.).

У повідомленні також зазначили, що Україна експортувала брухт дорогоцінних металів на 12,611 млн дол., основними країнами-покупцями стали Німеччина - 6,306 млн дол. і Швейцарія - 6,304 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році порівняно з 2011 роком Україна збільшила виручку від експорту золота на 20% - до 9,7 млн ​​дол., імпорт золота до Україниу в грошовому еквіваленті скоротився на 37,9% - до 384,7 млн дол.

Експорт платини в минулому році виріс в 3,3 раза - до 7,0 млн дол., експорт срібла впав на 35% - до 3,4 млн дол., алмазів - виріс на 11%, до 7,2 млн дол., експорт ювелірних виробів скоротився на 22,5% - до 8,0 млн дол., а експорт брухту дорогоцінних металів збільшився на 58,2% до 100,2 млн дол.

Імпорт платини скоротився в 2012 році на 11,4%, до 3,3 млн дол., срібла - впав на 34,4%, до 14,5 млн дол., імпорт алмазів виріс 9,1%, до 13,3 млн дол., а експорт ювелірних виробів скоротився на 16,9%, до 55,935 млн дол.