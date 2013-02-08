Генпрокурор Нью-Йорка почав перевірку "великої трійки" рейтингових агентств

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнайдерман веде перевірку "великої трійки" міжнародних рейтингових агентств (S&P, Moody's і Fitch), предметом якої є оцінка ними рейтингів іпотечних цінних паперів напередодні світової фінансової кризи 2008-2009 років, повідомляє ПРАЙМ з посиланням на видання Wall Street Journal.

Газета відзначає, що поки неясно, які дії можуть послідувати за проведеної офісом Шнайдерман перевіркою. 5 лютого стало відомо про намір влади США стягнути з S&P понад 5 мільярдів доларів за цивільним позовом про завищення рейтингів іпотечних облігацій, що могло стати однією з причин світової фінансової кризи.

У травні S&P і Moody's належить відповісти в суді за позовом Abu Dhabi Commercial Bank і низки інших інституційних інвесторів, які зазнали збитків під час кризи і звинувачують у цьому рейтингові агентства. Крім того, власну перевірку стосовно S&P веде Комісія з цінних паперів і бірж, а у відношенні Moody's відомством ведеться аналогічна перевірка за участю міністерства юстиції.

Для висунення офіційних звинувачень Шнайдерману необхідно зібрати докази того, що агентства порушували угоду, укладену з його попередником Ендрю Куомо в червні 2008 року. Угода передбачала припинення всіх проведених на той момент розслідувань і перевірок щодо "великої трійки" в обмін на внесення змін до системи оцінки рейтингів іпотечних облігацій, забезпечених субстандартними кредитами або кредитами з високим ступенем ризику.

Від агентств вимагалося забезпечити незалежну оцінку рейтингів і змінити систему отримання оплати за таку оцінку. Якщо будуть виявлені якісь порушення цієї угоди, у прокуратури Нью-Йорка з'явиться законний привід притягнути агентства до суду.