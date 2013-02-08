Азаров запевняє, що цього року зростання ВВП буде забезпечено на рівні 3%

Прем'єр-міністр України Микола Азаров переконаний, що в 2013 році вдасться забезпечити зростання валового внутрішнього продукту в країні на 3%.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це М.Азаров сказав під час зустрічі з головою європейського департаменту МВФ Крістофером Джарвісом.

«Я переконаний, що в 2013 році нам вдасться забезпечити зростання ВВП на рівні 3%», - зазначив М.Азаров.

За його словами, економічне зростання буде досягнуто, зокрема враховуючи прогнози експертів, які є в уряду, про істотне зростання вітчизняного агропромислового виробництва в 2013 році. Крім того, у четвертому кварталі 2012 року на світових ринках відбулося зростання цін на металургійну продукцію, і ця тенденція утримується, додав прем'єр-міністр.

М.Азаров також зазначив, що зараз уряд завершує розробку програми активізації внутрішнього виробництва, яка повинна компенсувати економічне уповільнення в 2012 році.

Водночас глава уряду поінформував К.Джарвіса про заходи, які вживає уряд для підтримки економічного зростання і поліпшення зовнішньоторговельного балансу України, а також для оздоровлення фінансової ситуації в НАК "Нафтогаз України". Він зазначив, що Україна підтримує узгоджені параметри дефіциту держбюджету, а монетарна політика НБУ відповідає домовленостям у рамках програми stand-by з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, одна з найбільших у світі інвестиційних компаній Goldman Sachs прогнозує зниження валового внутрішнього продукту України в поточному році на 1,8%.

За оцінками Goldman Sachs, український ВВП у четвертому кварталі 2012 року знизився на 1,8% після 1,3% мінуса в попередні три місяці.

Світовий банк в опублікованому в січні прогнозі оцінив можливий ріст українського ВВП на рівні 2,2%, тоді як ЄБРР - близько в 1%.

Згідно з Держбюджетом на 2013 рік, номінальний ВВП у 2013 р. повинен становити 1,576 трильйона гривень, зростання ВВП - 3,4%, інфляція - 4,8%.

Зростання ВВП України в 2012 році, за даними Світового банку, становило 0,5%.

За даними Держстату, зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%.

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