Золотовалютні резерви Білорусі у січні скоротилися на 70,4 млн дол.

Мінськ. У Білорусі за підсумками січня 2013 року золотовалютні резерви відповідно до методології Міжнародного валютного фонду скоротилися на 70,4 млн дол. і, за попередніми даними, на 1 лютого 2013 року становили 8 млрд 24,6 млн дол. США в еквіваленті.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації Національного банку Білорусі.

«На зниження обсягу золотовалютних резервів вплинуло погашення урядом і Нацбанком зовнішніх і внутрішніх зобов'язань в іноземній валюті в повному обсязі. Підтриманню обсягу золотовалютних резервів (ЗВР) у січні поточного року в основному сприяло надходження четвертого траншу кредиту Антикризового фонду ЄврАзЕС у сумі 440 млн доларів США», - наголосили в Нацбанку Білорусі.

До того ж, за інформацією Нацбанку, згідно з національною методикою визначення рівень золотовалютних резервів збільшився на 182,4 млн дол. і на 1 лютого 2013 року становив 8 млрд 945,5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, рада Антикризового фонду ЄврАзЕС 4 червня 2011 року схвалила виділення Білорусі фінансового кредиту в обсязі 3 млрд дол. Кредит виділяється шістьма траншами протягом 2011-2013 років і розрахований на 10 років.

31 січня Білорусь отримала четвертий транш кредиту АКФ ЄврАзЕС у розмірі 440 млн дол.

Перший транш на 800 млн доларів було перераховано в Білорусь 21 червня 2011 року, ще 440 млн доларів - у грудні 2011 року.

У 2012 році Білорусь повинна була отримати два транші по 440 млн доларів кожен. Третій транш був отриманий в червні і зарахований до золотовалютних резервів країни.

Білоруська сторона планує, що залишилися два транші, за умови позитивного рішення АКФ ЄврАзЕС щодо них, надійдуть у Білорусь в 2013 році.

Довідка УНІАН. Методика обчислення МВФ відрізняється від національної методики визначення резервів тим, що під час підрахунку ЗВР враховуються тільки монетарне золото та валютні резерви у вільно конвертованих валютах іноземних держав.

Золотовалютні резерви Білорусі в 2012 році скорочувалися чотири місяці поспіль. У жовтні було зафіксовано їхнє зниження на 102,8 млн дол., у вересні - на 15,2 млн дол., у серпні - на 106,3 млн дол., у липні - на 82 млн дол.

Зростання резервів у Білорусі було відзначено в червні і листопаді 2012 року. Тоді золотовалютні резерви зросли на 291 млн дол. і на 184 млн дол. відповідно.