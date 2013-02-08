Експерт прогнозує помірну інфляцію найближчими місяцями

Найближчими місяцями рівень інфляції в Україні буде помірним, йдеться в коментарі керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Миколи Івченка, переданому агентству УНІАН.

На його думку, інфляція в лютому-березні може становити 0,1-0,3%, що приблизно можна порівняти з показником січня.

М.Івченко зазначає, що традиційно в цей період темпи інфляції приблизно рівні січневим. Крім того, ситуація на ринку продовольчих товарів залишається відносно стабільною завдяки збільшенню кількості ринків і торговельних місць на них. Також відносно невисокій інфляції сприяє поточна монетарна політика НБУ.

«За підсумками 2013 інфляція в Україні може становити близько 5%. Більш високим темпам зростання показника в поточному році сприятиме очікуване прискорення економічного зростання на тлі поліпшення ситуації в єврозоні, більш ліберальна монетарна політика НБУ в другій половині року, а також ймовірне підвищення цін на газ та послуги ЖКГ. Стримувати зростання інфляції будуть позитивні очікування щодо врожаю, а також конкуренція, що зросла на ринку продовольчих товарів», - прогнозує М.Івченко.

Як повідомляв УНІАН,інфляція в Україні в січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року становитиме 0,2%, проти січня 2012 зафіксована дефляція в розмірі 0,2%.

Україна завершила 2012 з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ) інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5%, у 2014 році - 5,9%.

Держбюджет на 2013 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) - 4,8%, дефіцит - 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП - 3,4%.