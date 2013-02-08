Київрада ухвалила бюджет столиці-2013: доходи - 18,5 млрд грн, видатки - 18,2 млрд грн

Київрада ухвалила бюджет столиці на 2013 рік з дохідною частиною в розмірі 18,541 млрд грн і видатковою – 18,243 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за поданий Київською міською державною адміністрацією проект на сьогоднішньому засіданні сесії Київради проголосували 72 із 93 зареєстрованих у залі депутатів .

Згідно з документом, затверджено загальний фонд дохідної частини бюджету в сумі 16,094 млрд грн, спеціальний фонд – 2,446 млрд грн, зокрема бюджет розвитку – 1,597 млрд грн. Також до дохідної частини включені субвенція з держбюджету в сумі 2,780 млрд грн, дотація вирівнювання та додаткова дотація з держбюджету - відповідно 124,7 млн грн і 35 млн грн.

Як зазначається в документі, основною статтею доходів є податок на доходи фізичних осіб у сумі 8,246 млрд грн. До того ж у пояснювальній записці вказується, що відповідно до статті 65 Бюджетного кодексу, до міського бюджету Києва зараховується 50% цього доходу.

Серед інших доходів: плата за землю – 4,127 млрд грн; надходження від продажу землі - 520 млн грн; від єдиного податку – 498,2 млн грн; від орендної плати за користування комунальним майном – 321,9 млн грн; надходження від приватизації комунального майна - 300 млн грн; кошти пайової участі в розвитку інфраструктури – 257 млн 750 тис. грн.; плата за ліцензії - 242,2 млн грн; надходження від розміщення реклами - 92 млн грн; провадження деяких видів підприємницької діяльності - 69,6 млн грн; податок на прибуток підприємств комунальної форми власності - 42,3 млн грн.

У дохідну частину також включені власні доходи бюджетних установ у сумі 472,1 млн грн, зокрема, закладів освіти - 237,5 млн грн, охорони здоров'я - 157 млн грн, культури - 37,9 млн грн, соцзахисту - 27,9 млн грн.

Видатки загального фонду затверджено в сумі 14,988 млрд грн, спеціального фонду 3,255 млрд грн.

Найбільшими статтями витрат є, зокрема: освіта – 4,787 млрд грн; охорона здоров'я – 3,579 млрд грн; соціальний захист і соцзабезпечення – 3,217 млрд грн; будівництво – 1,212 млрд грн, зокрема розвиток метрополітену – 320,9 млн грн; житлово-комунальне господарство – 875,9 млн грн; культура і мистецтво – 631,5 млн грн; ЗМІ - 35,8 млн грн; фізкультура і спорт - 143,5 млн грн. На державне управління передбачено 638,1 млн грн.

За рахунок коштів держбюджету, які виділяються Києву на виконання функцій столиці, на будівництво станції метро «Теремки», Подільського мостового переходу і реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі загалом буде виділено 750 млн грн.

Бюджетом передбачені витрати на транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатику в сумі 744 млн грн, з них 360 млн грн - компенсація транспортним підприємствам за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Крім того, бюджет передбачає внески у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності в сумі 726,270 млн грн. Так, кошти будуть спрямовані на поповнення статутних фондів, зокрема, КП «Київпастранс» і «Київський метрополітен» - 654 млн грн.

Також, за пропозицією КМДА, депутати доручили Департаменту фінансів здійснити внески у статутний фонд ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» і довгострокові фінансові інвестиції шляхом придбання його акцій.

Згідно з ухваленим бюджетом, на обслуговування боргу Києва заплановані витрати в 2013 році в сумі 1,189 млрд грн, сума граничного боргу станом на 31 грудня 2013 встановлена у розмірі 10,261 млн грн. Граничний обсяг місцевих гарантій на поточний рік затверджено у сумі 1,234 млрд грн.

Згідно з документом, на погашення кредитів, отриманих на покриття тимчасових касових кредитів, буде спрямовано 300 млн грн.

Передбачено, що за рахунок субвенції з держбюджету будуть профінансовані виплати допомоги малозабезпеченим верствам населення – на це закладено 1,68 млрд грн; пільги та житлові субсидії населенню – 552,5 млн грн; компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян у громадському транспорті – 235,9 млн грн; забезпечення функціонування «Київського міського центру серця» - 37 млн грн, Центру ядерної медицини столичного онкологічного центру - 10 млн грн.

Також 40 млн грн субвенції будуть використані для проведення консервації та музеєфікації, завершення археологічних досліджень Старокиївської гори із залишками Десятинної церкви. Ще 161,5 млн грн субвенції спрямують на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг і вулиць комунальної власності.

Як повідомляв УНІАН, найближчими днями в бюджет Києва-2013 р. будуть внесені зміни на суму близько 1,3 млрд грн за рахунок залишків бюджетних коштів, що склалися на початок року. Згідно з Бюджетним законодавством, зміни можуть вноситись до бюджету тільки після його ухвалення і не в один день з його затвердженням.