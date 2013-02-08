Колесніков пропонує створити Нацагентство з підготовки до Євробаскету-2015

Народний депутат Борис Колесніков пропонує створити Національне агентство з підготовки і проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи з баскетболу “Євробаскет-2015”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Координаційного комітету з підготовки до Євробаскету-2015.

“Ми працювали за вашим дорученням, починаючи з березня 2012 року. У нас немає центрального органу виконавчої влади, який безпосередньо готує чемпіонат Європи. Тобто, немає нового національного агентства. Тому все ж таки прошу, з особистого досвіду вашого і мого, заснувати національне агентство як центральний орган виконавчої влади”, - сказав Б.Колесніков, звертаючись до Президента України Віктора Януковича.

Зі свого боку В.Янукович відзначив, що прем'єр-міністр України Микола Азаров «подивиться, як краще підійти до організації проведення в Україні Євробаскета-2015».

Нагадаємо, Б.Колесніков, будучи віце-прем'єр-міністром - міністром інфраструктури України відповідав за підготовку та проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.