НБУ назвав «ПриватБанк» найефективнішим серед українських банків

Національний банк України назвав «ПриватБанк» найефективнішим серед банків країни за показником чистого прибутку за підсумками 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Нацбанку, за підсумками 2012 року «ПриватБанк» показав найкращий фінансовий результат в Україні. «Дуже важливим для нас є те, що після трьох років збиткової діяльності вітчизняний банківський сектор вийшов на прибутковий рівень. За 2012 рік прибуток банківської системи становив майже 5 млрд грн, тоді як у 2011 році банки зазнали збитків у розмірі 7,7 млрд грн», - цитує прес-служба заступника голови Нацбанку Олексія Ткаченка.

Він також назвав найкращими за фінансовим результатом в 2012 році «Укргазбанк», «ВТБ Банк», «Ощадбанк», і уточнив, що найбільший розмір статутного капіталу мають державні банки і «ПриватБанк».

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком країни за обсягом активів. На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн , статутний капітал - 14,9 млрд грн. За 2012 рік банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Згідно зі щорічним рейтингом World's Best Banks 2012 британського фінансового журналу The Banker, «ПриватБанк» визнано найкращим українським банком та одним з найкращих банків світу.

Основними власниками банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку і через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку).