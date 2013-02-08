«Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «ПриватБанк» - лідери за зростанням активів у 2012 році

«Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «ПриватБанк» стали лідерами за приростом активів у 2012 році, повідомляє прес-служба Національного банку України.

Згідно з повідомленням, обсяг загальних активів банків за 2012 рік виріс на 56 млрд грн, або на 5%, до 1,3 трлн грн.

«Позитивним є те, що зростання активних операцій банків відбувалося переважно в національній валюті. До трійки лідерів серед банків, які найбільше наростили активні операції, входять «Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «ПриватБанк», - цитує прес-служба заступника голови Нацбанку Олексія Ткаченка.

За його словами, прострочена кредитна заборгованість за 2012 рік зменшилася майже на 7 млрд грн, а її частка в загальному обсязі наданих кредитів - з 9,6% до 8,9%. Обсяг кредитів, наданих в економіку, збільшився за 2012 майже на 29 млрд грн, або на 5%, до 610 млрд грн.

Заступник голови НБУ додав, що минулого року підвищилася ліквідність банківської системи завдяки зростанню обсягів коштів на кореспондентському рахунку НБУ, які виросли на 12% - до 25 млрд грн. Залишки коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку України зросли найбільше в «Укрсоцбанку», «Райффайзен Банку Аваль», «ПриватБанку» і у державних банків.

Чиновник також зазначив, що минулого року зобов'язання українських банків збільшилися на 59 млрд грн, або майже на 7%, до 958 млрд грн. «Найбільшу частину приросту зобов'язань становили кошти населення. Їх обсяг на рахунках у банках за 2012 рік виріс на 58 млрд грн, або на 19%, до 364 млрд грн», - сказав О.Ткаченко. За його словами, одночасно зі зростанням обсягів вкладів населення в банках торік зріс обсяг коштів юросіб на 9% - до 16 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України назвав «ПриватБанк» найефективнішим серед банків країни за показником чистого прибутку за підсумками 2012 року.

Раніше голова НБУ Ігор Соркін повідомляв, що прибуток українських банків у 2012 році становив майже 5 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році. Згідно з інформацією на сайті НБУ, доходи банків у 2012 році, порівняно з 2011 роком, збільшилися на 5,4% - до 150,4 млрд грн, у тому числі процентний дохід становив 117,547 млрд грн, комісійний дохід - 21,161 млрд грн. Витрати зменшилися на 3,3% і становили 145,3 млрд грн, в т.ч. процентні витрати - 68,204 млрд грн, загальні адміністративні витрати - 37,265 млрд грн, відрахування в резерви - 23,423 млрд грн.