Янукович доручив вивчити доцільність створення Нацагентства з Євробаскету-2015

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів вивчити доцільність створення Національного агентства з проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Я вважаю, що прем’єр-міністр Микола Янович Азаров подивиться, як краще підійти до організації виконання цього найважливішого завдання», - сказав В.Янукович під час засідання Координаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 лютого, народний депутат Борис Колесников під час засідання Координаційного комітету з підготовки до Євробаскету-2015 запропонував створити Національне агентство з підготовки та проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи з баскетболу "Євробаскет-2015".

Нагадаємо, Б.Колесніков, будучи віце-прем'єр-міністром - міністром інфраструктури України, відповідав за підготовку та проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.