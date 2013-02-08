На міжбанку п'ятниці торги закрилися котируваннями 8,10/8,11 грн/дол.

У п'ятницю, 8 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1195/8,1265, до 12:00 ціни впали 8,1100/8,1140. На час закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень 8,1065/8,1130 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2693/97, до 12:00 ціни знизилися 0,2689/93. На час закриття ціни досягли рівня 0,2688/92. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,1590 (+0,1400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3380/1,3425. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8880/10,8970, до 12:00 ціни пішли вниз 10,8790/10,8885. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,8550/10,8675.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 7 лютого, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1320/8,1380, до 12:00 ціни знизилися до 8,1305/8,1350. На час закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму – 8,1260/8,1310 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0210/11,0325, до 12:00 ціни пішли вгору – 11,0245/11,0345. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH скоригувалися – 11,0235/11,0340.