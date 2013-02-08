Міндоходів повідомлятиме про відсутність податкового боргу електронною поштою

Міністерство доходів і зборів запускає податковий сервіс, що дозволяє платникам податків оперативно отримувати довідку про відсутність заборгованості перед бюджетом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«Для цього платнику необхідно надіслати електронну заяву до податкової. У разі відсутності у заявника податкового боргу автоматично формується електронна довідка і надсилається на його електронну адресу», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні міністерства наголошується, що за бажанням платника довідка може надсилатися і в паперовому вигляді.

«Для цього йому потрібно звернутися до податкового органу, в якому він перебуває на обліку, з відповідною заявою. У ній необхідно вказати нормативне підґрунтя для видачі довідки», - зазначено в повідомленні.

Водночас, як передає прес-служба відомства, довідку про відсутність заборгованості можна отримати і в Центрах обслуговування платників податків. Термін видачі довідки не перевищує 5 робочих днів.

«Форма довідки та заяви на її отримання затверджені відповідним наказом Міністерства фінансів України», - зазначено в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 5 лютого 2013 року кількість власників електронних ключів, наданих в Центрі сертифікації ключів Міністерства доходів і зборів України для оформлення податкової звітності в електронному вигляді, зросла до 148 тис. абонентів - 99,2 тис. приватних підприємців та 48,8 тис. юридичних осіб.

Акредитований Центр сертифікації ключів почав роботу 30 травня 2012 року. Видача, генерація ключів є безкоштовною, а Центр здатний надавати до 2 тис. ключів електронного підпису на день. Витрати на створення Центру становили 1,5 млн грн. Водночас у Міндоходів зростання користувачів послуг центру пояснюють зручністю самих послуг, що дозволяють не з'являтися в податковій інспекції навіть раз на квартал, а відправляти документацію через Інтернет. Перехід на електронне декларування дедалі активніше використовують платники ПДВ, податку на прибуток та акцизного податку.