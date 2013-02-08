Лідери Євросоюзу погодили проект бюджету на 960 млрд євро

Лідери Євросоюзу у п'ятницю погодили концепцію нового довгострокового бюджету, домовившись виділити 960 мільярдів євро на фінансування сільського господарства, субсидії і наукові дослідження в найближчі роки, повідомляє Reuters.

Угоду, за словами чиновників ЄС, фіналізують до кінця поточного робочого тижня. Вона являє собою компроміс між вимогами північноєвропейських країн, таких як Великобританія та Нідерланди, які хотіли економного бюджету, а також країн півдня і сходу Європи, таких як Франція та Польща, які хотіли субсидій для сільського господарства і необхідної інфраструктури.

"Ми цілком впевнені, що отримали основу для угоди, - сказав представник ЄС, який говорив на умовах анонімності, після того, як лідери погодили план. - Угода не повністю завершена, але ми впевнені, що вона буде готова сьогодні".

Кілька дипломатів і ще один чиновник ЄС підтвердили, що рамкової угоди було досягнуто.

Останню бюджетну пропозицію, зроблену на саміті в листопаді, коли лідерам не вдалося досягти консенсусу, скоротять приблизно на 12 мільярдів євро, сказали чиновники. У результаті верхня межа обсягу видатків на 2014-2020 роки скоротилася до 960 мільярдів євро.

Це означає зменшення попереднього багатолітнього обсягу видатків приблизно на три відсотки і перше скорочення довгострокового плану видатків за всю історію ЄС.

Хоч загальні цифри виглядають переконливо, сума щорічних бюджетних асигнувань становить близько 140 мільярдів євро, тобто всього 1% ВВП ЄС.

Скорочення, узгоджені в п'ятницю, в основному торкнулися нового фінансування для міжнародних перевезень, енергетичних і телекомунікаційних проектів, яке було знижене більш ніж на 11 мільярдів євро. Крім того, постраждали платежі і пільги для чиновників ЄС, чого домагалася Великобританія. Вони були урізані приблизно на 1 мільярд євро.

Витрати на сільське господарство уникли нового скорочення, а видатки на розвиток сільського господарства протягом семи років збільшилися на 1,5 мільярда євро, що задовольнило Францію, Італію та інших.

Крім того, що угода має бути підписана усіма лідерами ЄС пізніше в п'ятницю, її повинен схвалити Європарламент. Це може виявитися складним завданням, оскільки президент Європарламенту заявив, що не прийме зайвих скорочень.