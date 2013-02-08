Фінансувати підготовку до Євробаскету-2015 почнуть у другій половині лютого

Фінансування заходів із підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу планується розпочати вже у другій половині лютого.

Про це заявив міністр фінансів України Юрій Колобов сьогодні на першому засіданні Комітету з підготовки та проведення Євробаскету-2015, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

«Ці кошти передбачені за окремою бюджетною програмою, порядок вже затверджено Міністерством фінансів», - сказав він, зазначивши, що в 2013 році для реалізації заходів заплановано близько 200 млн грн.

«Наше завдання - привести об’єкти Євробаскет у відповідність з вимогами ФІБА Європи та забезпечити організаційні заходи з підготовки і проведення чемпіонату», - додав Ю.Колобов.

Водночас міністр фінансів наголосив на необхідності прискорення роботи з розробки точного переліку місць, спортивних арен та інших об’єктів фізкультурно-спортивної інфраструктури, які необхідно побудувати та реконструювати для проведення чемпіонату.

Водночас, підкреслив він, підготовка до чемпіонату має виконуватися не лише за рахунок коштів державного бюджету, а й із залученням ресурсів регіонів та інвесторів. На переконання міністра фінансів, це дасть змогу не лише заощадити державні кошти на будівництві багатофункціональних споруд та об’єктів Євробаскету-2015, а й у майбутньому не витрачати кошти на їх утримання.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

Віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул сьогодні, 8 лютого, повідомив, що в Україні у рамках підготовки до проведення Євробаскету-2015 побудують шість нових спортивних арен.

За його словами, приватними інвесторами на будівництво спортивних арен у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові і Харкові буде витрачено близько 4,3 млрд грн.

Державне фінансування підготовки чемпіонату становить 7,057 млрд грн, сказав О.Вілкул.