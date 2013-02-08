Дефіцит держбюджету за 2012 рік збільшився в 2,3 рази

Державний бюджет України за 2012 зведений з дефіцитом 53,387млрд.грн, що в 2,3 рази, або на 29,833 млрд грн більше, ніж за 2011 рік.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Дефіцит загального фонду держбюджету склали 53,350 млрд грн.

У 2012 році доходи держбюджету склали 346,025 млрд грн, що на 31,408 млрд грн, або на 10% більше показника 2011 року. У т.ч. до загального фонду держбюджету надійшло 289,577 млдр грн, що на 8,9% більше 2011 року.

Касові видатки держбюджету в 2012 р. склали 395,661 млрд грн, що на 18,7% більше минулорічного. У т.ч. видатки загального фонду склали 343,590 млрд грн - на 19,6% більше, ніж у 2011 році.

За даними Мінфіну, зведений бюджет за січень-листопад виконано з дефіцитом 50,73 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно чинної редакції Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 373,960 млрд грн, в т.ч. доходи загального фонду – 322,227 млрд грн, витрати – 413,605 млрд. грн, зокрема витрати загального фонду – 360,501 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований у розмірі 38,807 млрд грн, в т.ч. дефіцит загального фонду – 34,923 млрд грн.

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