Прокуратура сприяла виплаті майже 2,4 млн грн боргу з зарплати київським метробудівцям

За втручання прокуратури 1439 київським метробудівцям виплатили майже 2,4 млн грн боргів із заробітної плати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, перевіркою встановлено, що працівникам ПАТ «Київ метробуд» не виплачено зарплату за листопад минулого року.

За результатами перевірки начальнику Територіальної державної інспекції праці та генеральному директору ПАТ внесено подання з вимогою вжити заходів до усунення порушень законодавства про оплату праці.

Внаслідок вжитих заходів прокурорського реагування заборгованість з виплати заробітної плати працівникам “Київметробуду” на сьогодні погашена у повному обсязі, також сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі майже 1,4 млн грн.