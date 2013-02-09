Уряд Венесуели девальвував національну валюту

Уряд Венесуели скоротив вартість національної валюти, болівара, майже удвічі щодо американського долара, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Про девальвацію болівара було оголошено через кілька годин після повернення віце-президента Ніколаса Мадуро з Куби, де він одержав від Президента Уго Чавеса інструкції з економічних питань.

Сам У.Чавес не з'являється на публіці з грудня минулого року, оскільки перебуває у гаванській клініці для проходження чергового сеансу лікування від раку. Через загострення хвороби У.Чавес не зміг прийняти президентську присягу, його інавгурацію було перенесено.

Очікується, що девальвація болівара, яка покликана стимулювати зростання економіки Венесуели, може посилити інфляцію, що набирає обертів.

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