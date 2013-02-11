Місія МВФ зацікавилася законодавчими ініціативами Міндоходів - Клименко

Місія Міжнародного валютного фонду, яка завершує роботу в Україні, провела зустріч з представниками Міністерства доходів і зборів України і висловила зацікавленість останніми ініціативами міністерства у сфері вдосконалення бізнес-клімату.

Про це в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» сказав міністр Олександр Клименко. «Місію цікавили конкретні заходи, які можливо реалізувати в найближчі півтора року, — з поліпшення бізнес-клімату при збереженні динаміки бюджетних надходжень. До слова, це питання виникло не сьогодні і не вчора. У цьому тренді податкова служба, а тепер і Міністерство доходів працюють протягом як мінімум останнього року. Серед основних напрямів, що обговорювалися з місією як пріоритетні, були наші основні ініціативи останнього часу», - сказав О.Клименко.

За його словами, особливу увагу було приділено імплементації норм закону про трансферне ціноутворення. «Цей законопроект уже перебуває у ВР, і ми очікуємо його ухвалення. І не тільки ми. Місія відзначила прийняття цього закону як один із пріоритетних і потенційно найрезультативніших кроків щодо збереження динаміки надходжень до держскарбниці з урахуванням інтересів бізнесу. Особливо це важливо в контексті того, що практично кожен його рядок і стаття були обговорені та узгоджені з представниками як експертного середовища, так і бізнесу, у тому числі великого системоутворюючого», - звернув увагу О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів 16 січня схвалив законопроект про внесення змін до Податкового кодексу в частині контролю за трансферним ціноутворенням. Цей законопроект розроблено Міністерством доходів і зборів спільно з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers.

Документ публічно представили у грудні 2012 року представникам великого бізнесу, а також національним та іноземним інвесторам. Потім протягом місяця він активно обговорювалося в ділових колах. Як стверджують у Міндоходів, всі побажання платників податків, що не суперечать інтересам держави, були враховані у фінальній версії законопроекту.

Відзначимо також, що місія Міжнародного валютного фонду працює в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії - збір технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці та пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.