Назарбаєв розраховує, що до травня 2014 року буде готовий договір про створення Євразійського союзу

Москва. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв розраховує, що до травня 2014 року буде готовий договір про створення Євразійського економічного союзу Росії, Казахстану і Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав сьогодні під час зустрічі у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Всі питання, що стосуються Єдиного економічного простору і Економічного союзу, просуваються. У травні 2014 року ми повинні мати вже угоду, щоб з 2015 року оголосити про те, що ми створюємо Євразійський економічний союз», - сказав Н.Назарбаєв.

У свою чергу В.Путін відзначив, що у відносинах двох країн накопичилося багато питань. «Ми і зустрічалися начебто зовсім недавно, але, тим не менш, питань накопичилося чимало. Ми з Вами неодноразово обговорювали проблеми, що виникають, по телефону. Але це нормально, тому що обсяг нашої співпраці дуже великий, і мені приємно відзначити, що він постійно зростає», - сказав він.

Крім цього, президенти двох країн констатували, що експерти двох країн і керівники відповідних відомств вийшли на всі взаємоприйнятні рішення щодо використання космодрому Байконур.

У документах із зустрічі В.Путіна і Н. Назарбаєва зазначається, що особливе значення має кооперація в космічній галузі, зокрема, взаємодія на комплексі «Байконур». З метою підвищення рівня координації та оперативного вирішення питань співробітництва у цій сфері відновлює роботу міжурядова комісія щодо «Байконуру». Перше засідання заплановане на березень ц.р.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня газета «Известия» повідомила, що МЗС РФ пред'явив ультиматум Казахстану у відповідь на обмеження запусків ракет з космодрому «Байконур». Зокрема, у разі якщо влада Казахстану не перегляне своє рішення, Росія погрожує припинити співпрацю за всіма спільними проектами у галузі запуску космічних апаратів. Список заходів, які можуть бути вжиті у відповідь МЗС РФ, міститься в офіційному листі, направленому міністерству закордонних справ Казахстану.

Президент РФ Володимир Путін наприкінці минулого року заявив, що до травня 2013 року повинен бути затверджений план створення Євразійського економічного союзу.

Довідка УНІАН. Євразійський економічний союз - запланований до 2015 року економічний союз держав Єдиного економічного простору - Росії, Білорусі та Казахстану.

Необхідними умовами створення об'єднання, зокрема, є єдині тарифи, єдині технічні регламенти, єдина банківська система, єдина валюта.

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