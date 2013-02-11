Обсяг платежів з акцизного податку становитиме не менше 1,2 млрд грн - голова Міндоходів

Передбачуваний ефект від сплати акцизного податку становитиме не менше 1,2 млрд грн, заявив в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» голова Міністерства доходів і зборів України Олександр Клименко.

«Конкретні результати ми побачимо після 20 лютого, коли закінчиться деклараційна кампанія з акцизного податку. Але вже за підсумками січня було зафіксоване зростання надходжень за цим податком на 9,5% порівняно з аналогічним торішнім періодом», - сказав О.Клименко.

Водночас він зазначив, що збільшення контролю за обігом підакцизних товарів несе і соціальне навантаження, оскільки посилює захист від тютюнового та алкогольного фальсифікату.

«Плануємо створити комплексну систему обліку обороту алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що дасть можливість контролювати торгівлю підакцизними товарами на всіх етапах — від виробника до роздрібного торговця.Захистити громадян від фальсифікату ми маємо намір за рахунок запровадження акцизних марок нового зразка з трирівневим захистом від підробки», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Міністерство доходів і зборів України запропонувало ввести акцизні марки нового зразка з трирівневим захистом від підробки. Міндоходів розробило проект відповідної постанови Кабінету Міністрів. Наприкінці січня 2013 року Міндоходів розкритикувало можливість виключення акцизних марок з переліку бланків суворої звітності, пояснивши свою позицію тим, що такий крок призведе до зростання фальсифікату і розширення тіньового ринку підакцизних товарів. Фахівці міністерства також звернули увагу, що підпільне виробництво алкоголю і тютюну - один з найпоширеніших податкових злочинів. До того ж, фальсифікат, пропонований споживачам, часто загрожує їхньому життю і здоров'ю.

Нагадаємо також, що 20 листопада 2012 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», яким, в тому числі, передбачається підвищення ставки акцизу на цигарки без фільтра до 72,70 грн/тис. шт. замість діючої 49,48 грн/тис. шт., з фільтром до 162,60 грн/тис. шт. замість 110,64 грн/тис. шт. Ставка на тютюнову сировину встановлена ​​в розмірі 217,6 грн/кг замість нульової ставки цього податку. Водночас адвалорна ставка на цигарки без фільтра знижена з 20% до 12%, з фільтром - з 25% до 12%.