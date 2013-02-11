Торги на міжбанку в понеділок відкрилися котируваннями 8,1065/8,1165 грн/дол.

У понеділок, 11 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань, що продовжувалося, – 8,1065/8,1165 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2686/90, котирування з євро-гривні пішли донизу – 10,8260/10,8430. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,3356/58 (п'ятниця - 1,3410/12).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1195/8,1265, на 12:00 ціни впали 8,1100/8,1140. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1065/8,1130 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8880/10,8970, на 12:00 ціни пішли донизу 10,8790/10,8885. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,8550/10,8675.