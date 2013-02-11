Україна виступає за єдиний економічний простір між ЄС і МС, заявив Кожара

Україна виступає за єдиний економічний простір між Європейським Союзом і Митним союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час свого виступу на Експертному форумі “Україна-2013”.

“Ми рішуче виступаємо за єдиний економічний простір між цими двома потужними економічними об’єднаннями”, - сказав Л.Кожара.

На його переконання, у такому просторі легко знайдеться місце і для України.

Л.Кожара вважає, що Європейський і Митний союзи мають розпочати переговори про полегшення торгівлі.

“У мене питання: чому Європейський та Митний союзи, які мають спільний кордон та товарообіг у 446 млрд доларів, навіть розмову не починають про полегшення торгівлі, не кажучи вже про повноцінну зону вільної торгівлі? На мій погляд, це нонсенс. Виходить, з Японією та В’єтнамом домовитися легше, ніж з найближчим сусідом?”, - сказав Л.Кожара.

Міністр також наголосив, що торгівельні взаємини з Митним союзом не є для України питанням цивілізаційного вибору.

“Митний союз - це 60 млрд доларів товарообігу. Хіба ми можемо відмовитися від настільки потужного ринку?”, - зазначив Л.Кожара.

За його словами, у зв’язку з цим Україна веде пошук форм співпраці з Митним союзом, загальною основою якого є запропонована Президентом України Віктором Януковичем формула “3+1”.

Л.Кожара нагадав, що вже укладено 2 меморандуми з Євразійською економічною комісією: меморандум про співпрацю з питань торгівлі та меморандум про співпрацю з питань технічного врегулювання. За словами міністра, подальший формат сторони шукатимуть під час переговорів.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спільної конференції з комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле заявив, що Україна буде максимально використовувати переваги, які надає поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС і поглиблена взаємодія з Митним союзом.

Раніше Президент України Віктор Янукович заявив, що курс України на євроінтеграцію є незмінним, але країна не може ігнорувати інших сусідів.

В.Янукович зазначив, що Україна не може ігнорувати той факт, що рівень її товарообігу з країнами Митного союзу становить понад 60 млрд доларів.

У свою чергу Президент Литви Даля Грібаускайте зазначила, що одночасне підписання угод з Євросоюзом та Митним союзом неможливе, оскільки ці угоди суперечитимуть одна одній.

Нагадаємо, Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію у грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та ряду інших реформ, у тому числі - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

Водночас Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3 +1», але Росію це не влаштовує.