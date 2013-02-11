Ліквідація схем ухилення від сплати ПДВ збільшила збори цього податку в 2012 році на 15,4%

Ліквідація схем, що застосовуються для ухилення від сплати ПДВ, привела до зростання зборів цього податку минулого року на 15,4% при очікуваному номінальному зростанні ВВП на 6,3%. Про це в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» сказав міністр Міністерства доходів і зборів України Олександр Клименко.

«При цьому сумлінні платники не відчули жодного тиску. Запроваджені нами сучасні методи моніторингу дали можливість відмовитися від тотальних перевірок і визначати порушників дистанційно», - звернув увагу міністр.

Водночас він зазначив, що проблеми існування заборгованості з ПДВ ніхто не заперечує. «Так, ми не заперечуємо існування проблеми ПДВ, але активно над нею працюємо. І можу сказати, що на сьогодні в уряду є чітке розуміння вирішення цього болісного для бізнесу питання. Ще торік ми провели ряд організаційних і структурних змін, що вже дозволило досягти відчутних результатів. А саме — стабілізації позитивної тенденції, коли заявка на відшкодування ПДВ від платників менша, ніж його фактичне відшкодування з бюджету», - сказав О.Клименко.

Він нагадав, що при загальній сумі заявки у 43,4 млрд грн фактично відшкодовано ПДВ на 46,0 млрд. «Тобто з урахуванням частки задекларованих у 2012 р. сум податку забезпечено не тільки відшкодування обсягу заявок поточного року, а й скорочення невідшкодованих торішніх заявок», - підкреслив міністр.

Він також повідомив про те, що в 2012 році значно підвищився відсоток відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. «В автоматичному режимі було виплачено 50,4% загальної суми відшкодування ПДВ за минулий рік. Приблизно в півтора разу зросла як сума автоматичного відшкодування (з 15,9 млрд грн до 23,3 млрд), так і кількість її одержувачів — з 326 до 500», - зазначив О.Клименко

Він також сказав, що на нинішній рік Міндоходів запланувало спрощення ще низки процедур адміністрування ПДВ, що дозволить продовжити поетапне підвищення рівня його автоматичного відшкодування.

Крім того, О.Клименко звернув увагу на те, що у 2013 році буде упроваджена система відшкодування ПДВ шляхом випуску цінних паперів. «Ми пішли назустріч проханням бізнесу і надали цю можливість.Підкреслю, це можливість, а не обов'язок. Бізнес може на свій розсуд зробити вибір або на користь відшкодування грошима, або на користь оформлення казначейського фінансового векселя. Ми розглядаємо векселі лише як тимчасовий засіб. У довгостроковій перспективі передбачений комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення моделі адміністрування ПДВ. Серед них — значне скорочення переліку існуючих пільг і преференцій з ПДВ», - повідомив О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодувань платежів платникам податків з податку на додану вартість у 2012 році становив 46 млрд грн, що на 3,2 млрд грн більше від показника 2011 року. Обсяг заявленого до відшкодування податку в 2012 році становив 43,3 млрд грн. Позитивне сальдо, що склалося, дозволило податковим органам ліквідувати прострочену заборгованість з відшкодування ПДВ і скоротити загальну суму заборгованості до 4,5 млрд грн.

Водночас металургійні підприємства України у 2012 році одержали 18,4 млрд грн платежів з відшкодування податку на додану вартість, що становило 40% від загального обсягу відшкодувань.