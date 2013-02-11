Інфляція у Білорусі за січень становила 3%

Мінськ. У Білорусі споживчі ціни на товари і послуги за січень 2013 року зросли порівняно з груднем 2012 року на 3%.

Про це УНІАН повідомили у Національному статистичному комітеті Білорусі.

Зокрема, ціни виробників промислової продукції у січні 2013 р. щодо грудня 2012 р. збільшилися на 1,5%.

«Ціни виробників сільськогосподарської продукції у січні порівняно з груднем зросли на 1,5%, у тому числі у рослинництві - на 3%, тваринництві - на 1%», - відзначили у Білстаті.

Індекс цін у будівництві у січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року становив 2,2%, у ​​тому числі на будівельно-монтажні роботи - 1,9%, машини та обладнання - 1,7%, інші роботи і витрати - 5, 5%.

За інформацією Білстату, тарифи на перевезення вантажів всіма видами транспорту у січні щодо грудня збільшилися на 6%. Тарифи на послуги зв'язку для юридичних осіб і індивідуальних підприємців у січні подорожчали на 3,1%.

Довідка УНІАН. У Білорусі в 2013 році прогноз щодо інфляції встановлений на рівні 12%.

У 2012 році інфляція знизилася до 21,8% з 108,7% у 2011 році.