ЄС може збільшити допомогу Польщі у наступному семирічному бюджеті до 106 млрд євро

Варшава. Європейський союз може збільшити допомогу Польщі, яка є найбільшою країною ЄС в Східній Європі, у наступному семирічному бюджеті до майже 106 млрд євро зі 102 млрд євро, передбачених поточним бюджетом, що закінчується в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними польського уряду, в разі затвердження бюджету Євросоюзу на 2014-2020 роки в узгодженому наприкінці минулого тижня варіанті, Польща залишиться найбільшим одержувачем коштів допомоги ЄС серед усіх країн-учасниць.

Польща повинна отримати 72,9 млрд євро на проекти, спрямовані на підвищення рівня життя, і 28,5 млрд євро - на спільну сільськогосподарську політику.

Більшість польських ЗМІ називають успіхом досягнення польського уряду в переговорах про новий бюджет Євросоюзу, але водночас Rzeczpospolita зауважує, що нові правила розподілу коштів ускладнять їх отримання Польщею.

"Якщо наш уряд не виконуватиме зобов'язань перед Брюсселем, ми можемо втратити частину грошей", - написала газета, зазначивши, що йдеться про виконання, зокрема, вимог до рівня дефіциту бюджету.

Gazeta Wyborcza написала, що польська влада заплатить до спільного бюджету Євросоюзу за сім років близько 30 млрд євро.

Новий бюджет Євросоюзу набуде чинності після його затвердження Європарламентом.

Як повідомляв УНІАН, за даними польського Мінфіну, Польща з моменту приєднання до ЄС у травні 2004 року до кінця минулого року отримала в рамках програм допомоги "чистими" - з урахуванням польських виплат до спільного бюджету - понад 50 млрд євро.

Ця сума становить близько 70% доходів бюджету Польщі поточного року або близько 13% номінального ВВП 2011 року.

Довідка УНІАН. Польща є найбільшим одержувачем коштів програм допомоги Євросоюзу, більша частина з яких спрямовується на розвиток інфраструктури в країні, головним чином, на будівництво доріг.

Євросоюз виділяє кошти за умови співфінансування проектів за рахунок державного бюджету країни, що входить до об'єднання, надаючи, як правило, від 25% до 75% вартості проекту.