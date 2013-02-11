Україна може стати базовою країною у системі навчання співробітників податкової міліції країн СНД

Національний університет Державної податкової служби України може отримати статус базового навчального закладу для підготовки та перепідготовки співробітників органів податкових (фінансових) розслідувань країн СНД.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України з посиланням на начальника податкової міліції Андрія Головача.

За його словами, питання створення міжнародного навчального закладу на базі Національного університету Державної податкової служби буде розглянуто на засіданні Координаційної Ради керівників податкових розслідувань країн СНД вже 14-15 лютого. У Міндоходів у зв'язку з цим нагадали, що Україна очолила цю Раду у вересні 2012 року.

«Одним з підсумків 2012 року стало значне поліпшення міжнародного співробітництва податкової міліції України. Зокрема, у вересні наша країна очолила Координаційну раду керівників органів податкових розслідувань країн СНД, що є підтвердженням визнання авторитету української податкової міліції серед іноземних колег», - цитує А.Головача прес-служба Міндоходів.

За словами чиновника, на прийдешньому засіданні Координаційної Ради представники податкової міліції країни СНД та Європи обговорять питання створення і функціонування єдиної бази даних про фігурантів податкових розслідувань, а також розглянуть механізми організації стажувань співробітників для обміну практичним досвідом.

Довідка УНІАН. Координаційна рада служб і відомств з податкових (фінансових) розслідувань створено в 1999 році як орган галузевого співробітництва, що здійснює координацію діяльності компетентних відомств держав СНД. У 2012 році Україна очолила цю Раду, а також увійшла до організації CARIN (The Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), яка є міжнародною мережею співробітництва між країнами в частині виявлення, арешту та конфіскації незаконно одержаного майна.

Крім того, співробітники податкової міліції України висловлювали намір до середини лютого підготувати і представити концепцію створення та використання міжнародної бази даних фінансових злочинців.