Держказначейство має достатньо коштів для виплат, на його рахунку 4 млрд грн

Державна казначейська служба України забезпечена достатнім фінансовим ресурсом, і на початок лютого залишок коштів на єдиному казначейському рахунку становив 4,047 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні Держказначейства, переданому агентству УНІАН.

Водночас у Держказначействі нагадали, що обсяг коштів, який враховується на єдиному казначейському рахунку Державної казначейської служби, постійно змінюється: він росте під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і зменшується під час пікових навантажень за видатками.

«У січні-лютому поточного року Державна казначейська служба України у повному обсязі здійснює видатки за всіма бюджетними програмами, передбаченими Законом про Державний бюджет на 2013 рік. На належному рівні здійснюється розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів державного та місцевих бюджетів, загальна кількість яких на даний момент становить 61 тисячу установ і організацій», - йдеться у повідомленні Держказначейства.

У ньому ж вказується, що в регіони своєчасно спрямований необхідний фінансовий ресурс для виплати заробітних плат, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року контрольовані податковими та митними органами надходження до зведеного бюджету України зросли на 12,6% - до 30,3 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року. У повному обсязі виконано завдання з податку на прибуток, акцизного податку з вироблених в Україні і ввезених підакцизних товарів, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію та природний газ тощо.