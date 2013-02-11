Видаткову частину бюджету Києва збільшили на 760 млн грн - до 19 млрд грн

Київрада збільшила видаткову частину міського бюджету на 2013 рік на 760 млн грн - до 19 млрд 003 млн грн, за рахунок залишку бюджетних коштів на початок цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили сьогодні на сесії Київради під час внесення змін у затверджений 8 лютого головний кошторис столиці на поточний рік. За це рішення проголосували 75 з 94 зареєстрованих на сесії депутатів Київради.

Згідно із внесеними змінами, установлено профіцит загального фонду бюджету Києва в сумі 994 млн грн (у попередній редакції - 1,107 млрд грн).

Також депутати встановили дефіцит спеціального фонду бюджету міста Києва в сумі 1 млрд 454 млн грн (було - 807 млн грн).

Крім того, збільшено суму передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 31 млн грн - до 838 млн грн (було - 807 млн грн).

На сьогоднішнє засідання сесії запрошено 22 представники громадських організацій, які брали участь у минулому засіданні сесії. До зали потрапив також представник громадськості Євген Карась, якого спочатку охорона не пускала до сесійної зали у зв’язку з тим, що минулого разу у нього виявили ніж.

Це передостаннє питання порядку сьогоднішнього засідання сесії Київради.

Наприкінці депутати розглянуть заяви.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Київрада прийняла бюджет столиці на 2013 рік з дохідною частиною в розмірі 18,541 млрд грн і видатковою – 18,243 млрд грн.