Міндоходів відкриє 7 додаткових сервісних центрів для платників податків

Міністерство доходів і зборів України в 2013 році має намір відкрити 7 додаткових сервісних центрів для платників податків, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Там також нагадали, що мережа таких центрів була створена минулого року і налічує 469 установ у всіх регіонах країни. У цих центрах платники податків отримують весь комплекс інформаційно-консультаційних та адміністративних послуг - від постановки на облік та подання звітності, зокрема в електронному вигляді, до отримання довідок.

Передбачається, що після остаточної реорганізації в сервісних центрах почнуть надавати послуги, пов'язані з митними операціями та адмініструванням єдиного соціального внеску.

Як повідомляв УНІАН, керівники Міністерства доходів і зборів неодноразово наголошували на тому, що перехід від фіскальної до сервісної функції є пріоритетом у роботі міністерства на 2013 рік. До того ж 2013 стане роком змін та подальшого впровадження електронних сервісів, покликаних економити час платників податків та викорінити корупцію в сфері сплати податків.

З травня 2012 року в Україні працює Центр сертифікації електронних ключів ДПСУ, послугами якого у 2012 році скористалися 148 тис. абонентів.