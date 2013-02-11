Росія стала найбільшим покупцем золота у світі

Варшава. Російська Федерація під керівництвом нинішнього Президента Володимира Путіна за останні десять років стала найбільшим покупцем золота у світі, випередивши за обсягами покупок Китай.

Про це повідомляє у понеділок агентство Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного валютного фонду.

"Коли В.Путін каже, що США загрожують світовій економіці, зловживаючи монопольним становищем долара, він не тільки каже. Він робить на це ставку", - зазначає агентство.

За його даними, російський Центробанк за останнє десятиліття купив 570 тонн золота, що на чверть більше, ніж Китай.

"Що більше золота у країни, то більше суверенності вона одержить у разі катаклізму з доларом, євро, фунтом або будь-якою іншою резервною валютою", - сказав агентству представник російської партії влади "Єдина Росія" Євген Федоров.

Агентство назвало вдалою обрану стратегію придбання золота, яке дорожчає вже 12 років поспіль, зокрема на 7% минулого року.

Згідно з консенсус-прогнозом 26 опитаних Bloomberg аналітиків, до кінця поточного року цей метал подорожчає до 1825 дол. за унцію з нинішніх близько 1660 дол.

Водночас агентство зазначає, що розвинені країни за останні десять років більше продають, ніж купують золото: Швейцарія подала 877 тонн вартістю близько 48 млрд дол., Франція продала 589 тонн, а Іспанія, Голландія і Португалія продали по понад 200 тонн кожна.

"Навіть після "ривка" Путіна, запаси Росії в 958 тонн займають 8-е місце у світі... Перше місце належить США з 8,134 тис. тонн, за якими слідує Німеччина з 3,391 тис. тонн і МВФ з 2,814 тис. тонн", - зазначає агентство.

Bloomberg також зазначає, що частка золота в російських резервах становить близько 9,5%, тоді як у США, Німеччині, Італії і Франції цей показник перевищує 70%.