Експерт не виключає довгострокової рецесії економіки України

Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин не виключає довгострокової рецесії економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку експерт висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він зауважив, що у 2012 році владі не вдалося реалізувати політику сталого економічного зростання, тому збільшуються ризики сповзання економіки України в довгострокову рецесію.

Ще одним негативним фактором він назвав те, що «влада посилюватиме контроль, буде посилювати політичний тиск на ухвалення економічних рішень, будуть відбуватися процеси неконтрольованого перерозподілу власності».

За його словами, це означає, що в поточному році не доцільно чекати лібералізації умов ведення бізнесу та поліпшення правил гри на ринках у бік більшої прозорості.

Він зазначив, що 2013 рік є «піковим» у сплаті зовнішніх боргів – Україна має сплатити близько 9 млрд дол., або 35% нинішніх золотовалютних резервів. При цьому він нагадав, що на сьогодні золотовалютні резерви становлять 25 млрд дол., а без їх використання, на думку експерта, буде дуже важко обійтися.

«За таких умов не варто очікувати хоча б започаткування реструктуризації економіки, принципового покращання інвестиційного клімату та відчутного підвищення темпів економічного зростання», - наголошує експерт Центру Разумкова.

Відзначив він й на негативних тенденціях у реальному секторі економіки. Так, за 2012 р. відбулося падіння в головних економічних сферах: промисловості - на 1,8%, аграрному секторі - 4,5%, вантажообороті - 7,6%, будівництві - 13,8%. Зростання реального ВВП у 2012 р. становитиме не більше 0,5%. Лише за відновлення співпраці з МВФ Україні вдасться започаткувати стабілізаційні процеси, проте, навіть у цьому випадку зростання реального ВВП у 2013 р. не перевищить 1,5%.

В.Юрчишин зауважив, що практично нульова офіційна інфляція у 2012 р. є заниженою, спотворює показники реального добробуту, дозволяє владі уникати індексації соціальних виплат. У 201Зр. інфляція перевищить 8%. Серед ризиків її пришвидшення - підвищення тарифів на ЖКП, дефіцит бюджету, девальвація гривні.

Водночас інфляційний шок, на думку експерта, є малоймовірним, внаслідок низького життєвого рівня більшості населення.

Говорячи про державний бюджет, він зауважив, що дефіцит державного бюджету у 2013 році на рівні 50 млрд грн не враховує фінансовий стан державних монополістів, насамперед, НАК «Нафтогаз», Пенсійного фонду тощо. Тому загалом дефіцит державних фінансів у 2013 році становитиме 75-80 мдлр грн (5,5% ВВП).

Звернув увагу експерт й на те, що впродовж 2012 року відбувалося стрімке зростання зовнішньоторговельного дефіциту, який сягнув 20,5 млрд дол., а дефіцит рахунку поточних операцій вперше за всю історію сягнув – 14,4 млрд дол. «Це надзвичайно високі показники, які потрібно чимось фінансувати… і шукати ресурси на покриття боргу», - зауважив В.Юрчишин.

«Ризик інфляції, девальвації гривні, бюджетний дефіцит – усі ці чинники, скоріше за все, спрацюють цього року. Не потрібно дуже сильно цього лякатися, оскільки у 2012 році хоча й було відзвітовано, що у нас дефляція, але ми з вами відчуваємо, що наші гаманці не стали товстішими», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, аналітики компанії з управління активами "КІНТО" прогнозують, що рецесія в Україні за реалістичним сценарієм триватиме мінімум до кінця першого півріччя 2013 р., і тільки завдяки низькій базі у другій половині 2013 р. може початися мляве пожвавлення.

Довідка УНІАН. Валовий внутрішній продукт України в четвертому кварталі 2012 року скоротився, за оперативними даними, в порівнянні з четвертим кварталом 2011 року на 2,7%, а в порівнянні з третім кварталом 2012 року з урахуванням сезонного фактору - на 0,8%. Зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%. Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становитиме 1,4 трлн грн.