На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1095/8,1130 грн/дол.

У понеділок, 11 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1065/8,1165, на 12:00 звузився спред 8,1070/8,1130. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,1095/8,1130 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2686/90, на 12:00 ціни піднялися 0,2689/93. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2690/94. У Росії курс долар-рубель знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,1225 (-0.0365).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3356/58, а на 15:00 зросли 1,3401/03. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8260/10,8430, на 12:00 ціни пішли вгору 10,8590/10,8710. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,8665/10,8750.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1195/8,1265, на 12:00 ціни впали 8,1100/8,1140. На момент закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 8,1065/8,1130 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8880/10,8970, на 12:00 ціни пішли вниз 10,8790/10,8885. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,8550/10,8675.