Бюджет Пенсійного фонду затвердили з дефіцитом 22 млрд грн

Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника в 2012 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики України.

Згідно з повідомленням, на сьогодні немає ніяких причин для затримок у виплатах пенсій і, на думку керівництва Мінсоцполітики, проблеми не повинні виникати й надалі.

"У січні 2013 року всі пенсійні виплати було здійснено вчасно й у повному обсязі. Станом на 11 лютого всі пенсії також виплачуються згідно з графіками, у повному обсязі. Прийнятий бюджет Пенсійного фонду дає впевненість в тому, що в повному обсязі, своєчасно й без перебоїв виплачуватимуться пенсії й надалі, протягом усього року", - цитує прес-служба Мінсоцполітики міністра Наталію Королевську.

У прес-службі також нагадали, що при міністерстві створено робочу групу, яка повинна розробити пропозиції з вдосконалення пенсійної системи, зменшення дефіциту Пенсійного фонду й забезпечення справедливих розмірів виплат, незалежно від року виходу на пенсію. Також серед завдань робочої групи - аналіз ефективності пенсійної системи та підготовка змін до пенсійного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, станом на 5 лютого ПФУ профінансував виплату пенсій і грошової допомоги в розмірі 4,66 млрд грн. До того ж лютневі пенсії військовим виплачено в повному обсязі – в сумі 1,45 млрд грн.

Із 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, до 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн.