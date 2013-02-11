АМКУ відновив розслідування незаконного використання знаку «ERSTE»

Антимонопольний комітет України відновив розслідування незаконного використання знаку «ERSTE», повідомила УНІАН прес-служба «Ерсте Банку».

Згідно з повідомленням, 28 січня комітет на підставі заяви банку ухвалив рішення про відновлення розслідування фактів недобросовісної конкуренції та неправомірного використання позначення «Б.А.Н.К. ERSTE» на ринку фінансових послуг.

У повідомленні також йдеться, що компанія «Український Прогресивний Альянс» використовує зазначене найменування в пресі та на рекламних носіях по всій території України. Компанія пропонує клієнтам безвідсоткові кредити, які фактично після сплати першого внеску не видаються, і в результаті клієнти звертаються до органів державної влади та в «Ерсте Банк». Банк наполегливо рекомендує клієнтам користуватися послугами лише надійних і авторитетних фінансових установ та повідомляє, що на цей момент тільки Erste Group Bank володіє ексклюзивним правом на використання знаків «Ерсте Банк», «Ерсте Банк» і «Erste Bank» при здійсненні своєї діяльності на території України .

Довідка УНІАН. «Ерсте Банк» (Київ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи великих банків України. На 1 січня 2013 активи банку становили 8,03 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 3,59 млрд грн, зобов'язання - 6,62 млрд грн, кошти клієнтів - 2,91 млрд грн, власний капітал - 1,41 млрд грн, статутний капітал - 1,38 млрд грн. За 2012 банк отримав збиток у розмірі 466,4 млн грн.

У грудні 2012 року Erste Group і власник «Фідобанку» (Київ) Олександр Адаріч уклали договір про продаж українського "Ерсте Банку" за 83 млн дол. «Ерсте Банк» в Україні залишається частиною Erste Group і буде працювати під своїм чинним брендом до закриття операції, запланованого протягом 6 місяців, а після планується зміна бренду та злиття бізнесу з «Фідобанком».