Госпсуд Києва визнав банкрутом фінансову групу «Страхові традиції»

Господарський суд Києва 17 січня своєю постановою визнав фінансову групу «Страхові традиції» (Київ) банкрутом і відкрив процедуру ліквідації, йдеться в повідомленні, оприлюдненому в газеті «Голос України» № 27 від 9 лютого.

Згідно з повідомленням, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Романа Шаргала.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2009 року Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг призупинила дію всіх ліцензій ФГ «Страхові традиції», а вже на початку серпня того ж року - анулювала дію ліцензій.

На початку вересня 2009 року загальні збори акціонерів ФГ «Страхові традиції» ухвалили рішення про припинення діяльності страховика з подальшою його ліквідацією.

Довідка УНІАН. ФГ «Страхові традиції» була заснована в 2002 році. Компанія мала ліцензії на надання послуг з 29 видів страхування юридичних і фізичних осіб.