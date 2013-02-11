Держборг України до кінця року становитиме 38,5% ВВП - проспект емісії євробондів

Обсяг державного боргу України за підсумками 2013 року становитиме 38,5%, йдеться в проспекті емісії євробондів України, переданому УНІАН.

«У динаміці борг України в 2011 році становив 35,9% ВВП, у 2012-му - 36,8% ВВП, а в 2013-му, за очікуваннями уряду, зросте до 38,5% ВВП». До того ж загальний борг та гарантований борг зріс майже вдвічі - з 18,5 млрд доларів у 2008 році до 38,6 млрд доларів за станом на 31 грудня 2012 року», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, станом на 31 грудня 2012 року державний зовнішній борг становив 26,1 млрд дол., державний внутрішній борг - 23,8 млрд дол., гарантований державою борг - 14,5 млрд дол. У гривневому еквіваленті державний внутрішній борг становив 190,3 млрд грн, державний зовнішній борг - 208,8 млрд грн, гарантований державою борг - 116,3 млрд грн. Отже, загальна сума державного боргу за 2012 зросла на 8,9%. Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,4 трлн грн.

На 31 грудня 2011 року загальна сума державного боргу становила 59,2 млрд дол., зокрема зовнішній прямий борг - 24,5 млрд дол., внутрішній прямий борг - 20,2 млрд дол., гарантійні зобов'язання - 14,5 млрд дол.

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