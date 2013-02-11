Запорізький завод феросплавів відновить роботу найближчим часом

Великий український виробник феросплавів – Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) найближчим часом планує відновити виробництво, припинене наприкінці 2012 року через відмову ради «Енергоринку» надати підприємству економічно обґрунтовані тарифи на електроенергію.

Про це на нараді під керівництвом голови Запорізької державної обладміністрації Олександра Пеклушенка повідомив технічний директор ЗЗФ Олег Беспалов.

«На сьогодні існують два варіанти відновлення роботи підприємства: згідно з першим, ми запустимо печі днями, орієнтовно 15 лютого, згідно з другим – не пізніше 1 березня», – цитує прес-служба Запорізької обладміністрації О.Беспалова.

«Коли саме ми це зможемо зробити, залежить від того, наскільки швидко керівництво підприємства підпише додаткову угоду з Національною комісією з регулювання тарифів на електроенергію і з Антимонопольним комітетом. Згідно з цією угодою Запорізький завод феросплавів купуватиме електроенергію за прийнятними тарифами», – додав технічний директор ЗЗФ.

Прес-служба обладміністрації повідомляє, що раніше в лютому О.Пеклушенко провів телефонну розмову з головою Антимонопольного комітету Василем Цушком, який запевнив, що з боку очолюваного ним відомства не буде ніякого зволікання у вирішенні цього питання.

Наприкінці січня О.Пеклушенко на зустрічі в Києві з Президентом України Віктором Януковичем також обговорював стан справ на підприємствах металургійного комплексу Запорізької області й шляхи подолання кризових явищ у галузі. За підсумками зустрічі, повідомляє прес-реліз, Президент України дав низку відповідних доручень, практична реалізація яких дозволяє відновити роботу підприємства.

Як повідомляв УНІАН, із 1 грудня 2012 року Запорізький завод феросплавів був змушений зупинити виробництво через відмову «Енергоринку» знизити тарифи на електроенергію й попередив, що в 2013 році підприємству знадобиться 300 млн грн на відновлення виробництва.

За підсумками 2012 року ЗЗФ скоротив сумарний випуск феросплавної продукції до попереднього року на 5,4% – до 198,9 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Запорізький завод феросплавів – один із найбільших у Європі виробників феросплавів. Це єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і крем'янистих феросплавів, металевий марганець. Входить до Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується до країн СНД, ЄС, Азії, Африки.

За даними фінансової звітності, 2011 рік ЗЗФ завершив із чистим збитком обсягом 759 млн грн проти 105 млн грн прибутку за підсумками 2010 року.