Ризики уповільнення зростання світової економіки з кінця 2012 року знизилися - Moody's

Ризики погіршення економічної ситуації у світі ослабли з кінця 2012 року, проте відновлення зростання економіки в багатьох країнах буде повільним, повідомляє міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service у своєму прогнозі розвитку світової економіки на 2013-2014 роки.

"На тлі запобігання економічного краху в США, який міг викликати так званий "фіскальний обрив", ослаблення фінансових стресів у єврозоні та збільшення ознак того, що ключові ринки, які розвиваються, змогли уникнути різкого зниження економічних показників, Moody's вважає, що на даний час потенційних перешкод на шляху відновлення світової економіки стало менше", - йдеться в документі, пише ПРАЙМ.

За прогнозами Moody's, незначного відновлення економіки можна чекати лише в країнах, що входять у "велику двадцятку". У 2013 році зростання ВВП країн G20, на думку аналітиків агентства, складе приблизно 2,9%, у 2014 році - 3,3%.

Економіка США в поточному році продемонструє зростання, тоді як у єврозоні буде спостерігатися стагнація.

"Бюджетна консолідація буде, як і раніше, негативно впливати на сукупний попит і довіру, приватний сектор усе ще побоюється ризикувати, що ускладнює зростання зайнятості та обсягу інвестицій. Крім того, необхідно подальше відновлення балансу в багатьох країнах з ринками, що формуються на тлі слабких перспектив зовнішнього попиту", - вважає старший віце-президент Moody's з макрофінансового аналізу Колін Елліс.

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