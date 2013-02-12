Янукович доручив Азарову розробити механізм "податкової" співпраці з бізнесом

Президент України Віктор Янукович доручив прем’єр-міністру Миколі Азарову опрацювати питання щодо створення дієвого механізму співробітництва між Кабінетом міністрів, представниками об'єднань підприємців та міжнародними фінансовими організаціями стосовно вдосконалення адміністрування податків і зборів в Україні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, доручення спрямоване на поліпшення інвестиційного клімату в Україні та налагодження постійного конструктивного діалогу державних органів із представниками бізнесу.

Також цим документом уряду доручається опрацювати питання щодо запровадження інституту уповноваженої особи з питань представництва і захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання в Україні.