Найближчим часом можливе зміцнення євровалюти - Forex club

Незважаючи на пустий економічний календар, напруга на ринках зростає - «валютні війни» давно не міф, і на майбутній зустрічі «Великої двадцятки» про це можуть заговорити відкрито, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

Враховуючи те, яким єдиним фронтом встали представники ЄС-17 на захист поточних рівнів «непереоціненого» євро, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, євровалюта може найближчим часом зміцнитися.

GBP/USD залишається слабкою ланкою: розмови про те, що інфляційний звіт поставить крапку в зростанні пари, не позбавлені підстав. На поточний момент пара знаходиться поблизу сильної підтримки. Слабкі показники інфляції можуть допомогти пробити нижню межу, і пара націлюватиметься до позначки 1,5540.