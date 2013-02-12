Нацбанк у 2012 році скоротив активи майже на 6% - до 399 млрд грн

Національний банк України у 2012 році скоротив активи на 5,85% - до 399,06 млрд грн, повідомив регулятор у пресі.

Згідно з повідомленням, кошти і депозити в іноземній валюті знизилися в минулому році на 40,31% - до 60,55 млрд грн, цінні папери нерезидентів - на 13,36%, до 129,39 млрд грн, авуари НБУ в спеціальних правах запозичення - на 48,95%, до 73 млн грн. Монетарне золото зросло в 2012 році на 13,89% - до 9,18 млрд грн, цінні папери України - на 37,63% - до 104,57 млрд грн, кредити банкам та іншим позичальникам - на 7,84% - до 65,05 млрд грн, внески в рахунок квоти МВФ - на 0,14%, до 16,85 млрд грн.

Зобов'язання НБУ за звітний період скоротилися на 6,17% - до 316,13 млрд грн, зокрема банкноти і монети в обігу зросли на 6,31% - до 222,79 млрд грн, зобов'язання перед МВФ скоротилися на 27,41% - до 55,76 млрд грн.

Статутний капітал НБУ в 2012 році залишався на рівні 100 млн грн, власний капітал скоротився на 4,61% - до 82,93 млрд грн, резерви переоцінки активів і зобов'язань - на 37,42% - до 47,95 млрд грн, загальні та інші резерви зросли в 5,6 разів - до 34,88 млрд грн.

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