Торги на міжбанку у вівторок відкрилися котируваннями 8,1075/8,1145 грн/дол.

У вівторок, 12 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1075/8,1145 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2686/0,2690, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,8415/10,8525. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,3374/1,3376 (понеділок — 1,3356/1,3358).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1065/8,1165, на 12:00 звузився спред – 8,1070/8,1130. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1095/8,1130 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,8260/10,8430, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,8590/10,8710. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,8665/10,8750.