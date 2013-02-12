Податківці в січні легалізували працю 5 тис. неоформлених працівників

Співробітники Міністерства доходів і зборів у січні 2013 року легалізували працю близько 5 тис. найманих працівників, які працювали без оформлення трудових угод зі своїми працедавцями, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

Згідно з повідомленням, порушники сплатили до бюджету близько 1 млн грн податків на доходи фізичних осіб. До того ж загальний обсяг донарахувань податку на доходи фізичних осіб, включаючи штрафні санкції, становив у січні 24 млн грн.

«За статистикою Міністерства доходів і зборів, під час перевірок підприємств, які виплачують зарплату та інші доходи фізичним особам, порушення встановлюються у 9 випадках з 10», - сказано в повідомленні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році працівники податкових органів легалізували працю 96 тис. найманих працівників, забезпечивши сплату до бюджету 19 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Загалом обсяг штрафів за такі порушення та нарахування податку на доходи фізичних осіб у 2012 році становили 337 млн ​​грн.