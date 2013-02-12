Частка іноземного капіталу в українських банках у 2012 році скоротилася до 39,5%

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (у статутному капіталі банків - УНІАН) скоротилася з 41,9% на 1 січня 2012 року до 39,5% на 1 січня 2013 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, за 2012 рік кількість банків з іноземним капіталом на змінилася, і наприкінці року становила 53 банки з 176 зареєстрованих. Також не змінилася кількість банків зі 100%-вим іноземним капіталом - 22.

У повідомленні вказується, що сукупний зареєстрований статутний капітал банків країни в 2012 році зріс на 1,9% - до 175,204 млрд грн, регулятивний капітал на 0,3% - до 178,909 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за 2011 рік частка іноземного капіталу в українській банківській системі збільшилася на 1,3 п.п. - до 41,9%.

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